© Karsten Rump

Im Dezember 2016 war die SG Neuenhaus/Uelsen zum letzten Mal in Nordhorn zu Gast, Jörn Wolterink (am Ball) warf beim Sieg der Gäste damals zwölf Tore. Am Freitag steht in Nordhorn das Landesliga-Duell gegen die HSG-Zweite an. Foto: Rump