Für SG-Handballer beginnen die entscheidenden Wochen

Der Verbandsligist trifft Sonnabend in Bremervörde auf einen ebenfalls abstiegsbedrohten Tabellennachbarn, im März stehen wichtige Heimspiele gegen Klubs aus der zweiten Tabellenhälfte an. Daniel Schüring ist angeschlagen, ist aber in Bremervörde dabei.