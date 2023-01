Zwischen 2000 bis 2008 hat Jan Filip für die HSG Nordhorn in der Bundesliga fast 1700 geworfen. Heute lebt der frühere HSG-Kapitän mit Ehefrau Hana und den in Nordhorn geborenen Kindern Honzik und Anetka wieder in seiner Geburtsstadt Prag, wo „Honza“ als Cheftrainer beim tschechischen Handball-Verband arbeitet.Foto: privat