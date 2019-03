Empfehlung - Für Heike Jacobs läuft’s in Lingen „einfach super“

Lingen Als Favoritin in der Altersklasse W50 ist Heike Jacobs (Olympia Uelsen) bei der Landesmeisterschaft im 10-km-Straßenlauf an den Start gegangen – und dieser Rolle wurde sie in der Lingener Innenstadt absolut gerecht. Nachdem sie ihre anfängliche Nervosität auf der einen Kilometer langen Eröffnungsrunde abgelegt hatte, fand sie schnell in ihren Rhythmus. Dabei bildete sie zeitweise ein Duo mit dem Emlichheimer Heinz Stroeve. Ihres Erfolges schon sicher, hob sie bereits ihre Arme zur Siegerpose, als es auf die letzte der fünf 1,8 Kilometer langen Runden ging. Im Ziel unterbot sie ihre anvisierte Zeit von 42:11 Minuten deutlich und hatte ihre stärkste Konkurrentin, Sabine Meier (SG Bredenbeck), mit einem Abstand von fast eineinhalb Minuten hinter sich gelassen. „Es lief einfach super“, strahlte die Uelserin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-heike-jacobs-laeufts-in-lingen-einfach-super-288568.html