Empfehlung - Für guten Zweck: Uelser Kicker treffen auf SG-Werferinnen

Neuenhaus Kurz vor Weihnachten steht in der Sporthalle in Neuenhaus eine ganz besondere Veranstaltung an: Am Montag, den 23. Dezember, treten um 19 Uhr die Kreisliga-Fußballer von Olympia Uelsen gegen die Landesliga-Handballerinnen der SG Neuenhaus/Uelsen an – und zwar in beiden Sportarten. Mit dem Kräftemessen im Hallenfußball und danach im Handball wollen die beiden Mannschaften die Aufmerksamkeit auf das Thema „Krebs“ lenken und möglichst viel Geld einnehmen, das dann dem Deutschen Krebsforschungszentrum zugutekommen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-guten-zweck-uelser-kicker-treffen-auf-sg-werferinnen-333358.html