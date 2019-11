Empfehlung - Für Grönefeld und Schuurs ist erst im Halbfinale Schluss

Shenzhen Die aus Nordhorn stammende Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld hat bei den WTA-Finals in Shenzhen (China) mit ihrer niederländischen Doppelpartnerin Demi Schuurs das Halbfinale erreicht, ist dann aber gegen die Wimbledon-Sieger Hsieh Su-Wei (Taiwan) und Barbora Strycova (Tschechien) ausgeschieden (1:6, 2:6). „Die beiden waren einfach besser, wir haben nicht ins Match gefunden“, resümierte Grönefeld. Der Titel ging an Timea Babos (Ungarn) und Kristina Mladenovic (Frankreich). Die Nordhornerin war zurecht stolz auf ihr Abschneiden. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir es unter die besten vier Paarungen geschafft haben“, sagte die 34-Jährige. Dabei war bereits die Qualifikation an sich ein Riesenerfolg gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-groenefeld-und-schuurs-ist-erst-im-halbfinale-schluss-327937.html