Empfehlung - Für Geerties beginnt die WM-Vorbereitung zu Hause

Schwerin Für Jennifer Geerties und das deutsche Volleyball-Nationalteam der Frauen hat die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die vom 29. September bis zum 20. Oktober in Japan stattfindet, in dieser Woche begonnen. Bevor es nach Asien geht, muss die Emlichheimerin, die beim SSC Palmberg Schwerin spielt, zunächst nicht weit reisen, denn das Team ist am Montag am Olympiastützpunkt Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zusammengekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-geerties-beginnt-die-wm-vorbereitung-zu-hause-245590.html