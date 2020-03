Empfehlung - Für Fußballprofis zu viel: HSG spielt zwei Mal in 48 Stunden

Nordhorn Das Fußballspiel der 1. Liga zwischen Frankfurt und Bremen ist gerade erst abgesagt worden, weil der Ligaverband es den Frankfurtern nicht zumuten wollte, binnen zwei Tagen erst in Salzburg und dann im hohen Norden zu spielen. Für die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen darf eine ähnliche Belastung in der höchsten deutschen Liga kein Problem sein: Der Bundesligist spielt am Dienstag (um 19 Uhr in Lingen gegen die TSV Hannover-Burgdorf) und am Donnerstagabend beim TBV Lemgo. „Ich verstehe nicht ganz, warum es so sein muss“, sagt HSG-Trainer Geir Sveinsson, „aber wir nehmen es so hin.“ Zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden – dieses Programm haben diese Woche auch Lemgo, der HC Erlangen und der Bergische HC vor sich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-fussballer-zu-viel-hsg-spielt-zwei-mal-in-nur-48-stunden-346261.html