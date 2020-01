Empfehlung - Für Emmrich geht’s eher um Wettkampfhärte als um Podestplatz

Hannover Rieke Emmrich startet am Wochenende erneut in Hannover. 14 Tage nach den Landestitelkämpfen wird im Sportleistungszentrum die Hallenmeisterschaft der sieben norddeutschen Leichtathletik-Verbände ausgetragen. Die zweifache Landesmeisterin der weiblichen Jugend U18 ist erneut für die Rennen über 800 und 1500 Meter gemeldet, jedoch in der U20-Klasse. „Im Hinblick auf die deutsche Hallenmeisterschaft geht es darum, die nötige Wettkampfhärte zu gewinnen“, sagt ihr Trainer Birger Wieking. Es wird also kein Podestplatz angepeilt, sondern die Zeitläufe sollen Aufschluss darüber geben, für welche Strecke sich das LCN-Talent in Absprache mit ihrem Heimtrainer und Landestrainer Andre Pollmächer bei der DM entscheidet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-emmrich-gehts-eher-um-wettkampfhaerte-als-um-podestplatz-342279.html