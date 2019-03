Empfehlung - Für den FC Schüttorf 09 ist sogar mehr drin

Schüttorf Der Plan war einfach und klar: Der FC Schüttorf 09 wollte in der Fußball-Landesliga nach dem 1:0 in Bad Rothenfelde nachlegen und die Abstiegsränge durch einen Erfolg gegen den BV Essen verlassen. Die Umsetzung klappte beim 1:1 (0:0) am Sonntag allerdings nicht, auch wenn die Schüttorfer eine ordentliche Leistung boten und sich einen Sieg durchaus verdient hatten. „Wir müssen für jeden Punkt in dieser Liga beißen“, sagte 09-Trainer Rainer Sobiech. „Heute haben wir ein gutes Heimspiel abgeliefert“, resümierte er, auch wenn es vom Ergebnis her nicht ganz nach Plan lief.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-den-fc-schuettorf-09-war-sogar-mehr-drin-288432.html