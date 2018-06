Empfehlung - Für Christian Synowiec soll neue Saison besser laufen

Nordhorn Der Name Synowiec, oder auch in der alternativen Schreibweise Synowietz, hat in Nordhorn eine lange Eishockey-Tradition: Der in Polen geborene Heinrich Synowietz spielte nach einem Jahr für Wedemark in der DEL seit 1997 für den GEC Nordhorn unter anderem in der 1. Bundesliga und ließ seine aktive Karriere Jahre später beim Nachfolgeclub EC Euregio ausklingen, sein drei Jahre jüngerer Bruder Paul ging nach ebenfalls vielen Jahren in Wedemark sportlich den gleichen Weg und wurde auch in der Grafschaft heimisch. In ihre Fußstampfen traten danach Pauls Kinder Ludwig und Christian. Und während Ludwig (26) Nordhorn vor vier Jahren verließ und nach Stationen in Weiden und Waldkraiburg mittlerweile für die Hamburger „Crocodiles" spielt, hat Christian gerade erst beim EC Nordhorn für eine weitere Saison zugesagt.