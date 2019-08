Empfehlung - Für Anna-Lena Grönefeld sind die US Open beendet

New York Für Anna-Lena Grönefeld sind die US Open frühzeitig beendet. Die Nordhorner Tennisspielerin schied am Sonnabend mit ihrer Partnerin Demi Schuurs in der zweiten Runde der Doppel-Konkurrenz aus. Zuvor war die 34-Jährige bei dem Grand-Slam-Turnier in New York an der Seite von Oliver Marach bereits zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs gescheitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-anna-lena-groenefeld-sind-die-us-open-beendet-316179.html