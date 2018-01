Empfehlung - Für Anna-Lena Grönefeld sind Australian Open beendet

Melbourne. Es war kein gutes Wochenende für Anna-Lena Grönefeld im Melbourne-Park: Die Tennisspielerin aus Nordhorn schied sowohl im Mixed als auch im Frauen-Doppel der Australian Open aus und muss die zweite Woche des Grand-Slam-Turniers als Zuschauerin erleben. Am Sonntagmorgen (deutscher Zeit) verpasste Grönefeld zusammen mit der US-Amerikanerin Raquel Atawo den Einzug in Viertelfinale; das in Melbourne an Nummer zwölf gesetzte Duo verlor auf dem Show-Court 2 sein Duell gegen die etwas besser eingestuften Su-Wei Hsieh und Shuai Peng (Taiwan/China) in rund 70 Minuten mit 4:6 und 2:6. Hsieh/Peng treffen jetzt auf die an Position vier gesetzten Tschechinnen Lucie Safarova und Barborna Strycova. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuer-anna-lena-groenefeld-sind-australian-open-beendet-222569.html