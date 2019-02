Empfehlung - Für 09-Handballerinnen zählen im Heimspiel nur die Punkte

Schüttorf Endlich in den Rhythmus kommen wollen die Oberliga-Handballerinnen des FC Schüttorf 09. Das Heimspiel am Sonnabend (19.30 Uhr, Jahnhalle) gegen die SG Friedrichsfehn/Petersfehn ist für die Mannschaft des Trainerduos Alfred Korthaneberg und Simona Liedtke erst die zweite Partie seit Mitte Dezember. „Es wird Zeit, dass wir in die Puschen kommen", sagt Korthaneberg vor allem auch mit Blick auf die Punktausbeute. Mit acht Zählern aus 15 Saisonspielen stecken die Schüttorferinnen mitten im Abstiegskampf. Der Abstand auf den vorletzten Platz beträgt nur noch einen Zähler. „Wir müssen in den nächsten Spielen Punkte sammeln, egal, wie stark die Gegner sind", betont der 09-Coach.(...)