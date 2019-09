Empfehlung - Fünftes Spiel in Folge ohne Sieg: Der Druck auf Lohne wächst

Essen Landesliga-Aufsteiger Union Lohne hat nach dem Auftaktsieg gegen Papenburg auch das fünfte Punktspiel in Folge verloren: Nach der verdienten 1:2 (0:1)-Niederlage am Sonntag beim Tabellenvorletzten BV Essen bleiben die Lohner im Tabellenkeller, am Freitag ist der direkt vor ihnen platzierte VfL Germania Leer zu Gast. „Da stehen wir schon unter Druck“, weiß Trainer Andreas Hüsken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuenftes-spiel-in-folge-ohne-sieg-der-druck-auf-lohne-waechst-317506.html