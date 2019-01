Empfehlung - Fünfter Silvesterlauf von LCN und BCN am Vechtesee

Nordhorn Wie in den Vorjahren bietet der Leichtathletik Club Nordhorn in Verbindung mit dem Bootsclub Nordhorn auch in diesem Jahr wenige Stunden vor dem Jahreswechsel seinen traditionellen Silvesterlauf rund um den Vechtesee an. Zum fünften Mal wird wie in den Vorjahren um 14 Uhr beim Bootshaus am Vechtesee gestartet. Nach einer Begrüßung beginnt der Lauf um den 2,2 km langen Vechteseekurs. Gelaufen wird in sehr lockerer Runde ohne Tempovorgaben, Zeitnahmen, Entfernungsbegrenzungen und Siegerehrung. Willkommen sind Leistungs-, Hobbyläufer und Laufanfänger, Walker oder Rollstuhlfahrer. Nach dem Ende etwa gegen 14.45 Uhr soll das Sportjahr 2018 mit einem gemeinsamen Treffen und Jahresausklang aller Teilnehmer im angrenzenden Bootshaus beendet werden. Das offizielle Ende ist gegen 15.30 Uhr vorgesehen, um rechtzeitig die Vorbereitungen zum Jahreswechsel und die Silvesterfeiern zu ermöglichen.