Empfehlung - Fünf Siege in fünf Spielen: Kreisauswahl dominiert in Merzen

Merzen Die Fußball-Kreisauswahl des Jahrgangs 2009 ist mit starken Leistungen ins neue Jahr gestartet. Beim Turnier der Landkreise Osnabrück in Merzen blieben die E-Jugend-Fußballer aus der Grafschaft in fünf Partien ungeschlagen und sicherten sich mit fünf Siegen in fünf Spielen und einem Torverhältnis von 27:7 souverän den Turniersieg. Im ersten Spiel schlug das Team der Kreistrainer Frank Beuker und Kai Vennekate die Auswahl Ostfriesland-Süd mit 5:2, anschließend ließ die Kreisauswahl einen 5:3-Erfolg gegen Bielefeld folgen. Im dritten Turnierspiel gelang gegen Osnabrück-Land Nord ein 9:1-Kantersieg. Mit zwei weiteren klaren Siegen gegen Osnabrück-Land Süd (4:1) und Ostfriesland-Mitte (4:0) gelang ein Ausklang nach Maß. „Unsere Jungs haben sich sehr gut präsentiert“, freute sich das Trainer-Duo über den starken Auftritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuenf-siege-in-fuenf-spielen-kreisauswahl-dominiert-in-merzen-340775.html