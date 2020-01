Empfehlung - Fünf Grafschafter Tischtennis-Teams holen den Regionspokal

Meppen Fünf Grafschafter Mannschaften haben sich bei den Endspielen um den Tischtennis-Pokal der Region Ems/Vechte in Meppen durchgesetzt. Die beiden ranghöchsten Grafschafter Teams, die erste und zweite Frauen-Mannschaft des Hoogsteder SV, konnten dabei unangefochtene Siege in den beiden höchsten Frauen-Klassen (A und B) einfahren. Außerdem setzten sich der FC Schüttorf 09 (Männer C) sowie SC Union Emlichheim (Mädchen 18) und SV Union Lohne (Mädchen 15) im Regionspokal durch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuenf-grafschafter-tischtennis-teams-holen-den-regionspokal-339422.html