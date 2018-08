Empfehlung - Fünf Gegentreffer: Neuenhaus missglückt Bezirksliga-Auftakt

Neuenhaus Die Fußballer von Borussia Neuenhaus haben in ihrem ersten Bezirksligaspiel seit gut vier Jahren eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen: Der Aufsteiger verlor am Sonntagnachmittag das Heimspiel gegen Olympia Laxten mit 0:5 (0:3). „Wir werden unsere Lehren aus dem Spiel ziehen und nächste Woche wieder neu angreifen“, sagte Trainer Christian Engels. Die erste Auswärtsfahrt führt die Neuenhauser am kommenden Sonntag um 15 Uhr zum ASV Altenlingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fuenf-gegentreffer-neuenhaus-missglueckt-bezirksliga-auftakt-246317.html