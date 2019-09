Empfehlung - FSV holt sich zum dritten Mal in Folge den Kreismeistertitel

Hilten Die Boule-Mannschaft des FSV Füchtenfeld hat sich zum dritten Mal in Folge den Kreismeistertitel gesichert. Bei den letzten Spielen in Hilten war der Kampf um die Meisterschaft schon am frühen Nachmittag nach der ersten Begegnung entschieden. Der Titelverteidiger aus der Niedergrafschaft setzte sich gegen den Verfolger FC Schüttorf 09 mit 3:2 (51:41) durch, sodass die Meisterschaft vorzeitig vergeben war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fsv-holt-sich-zum-dritten-mal-in-folge-den-kreismeistertitel-317679.html