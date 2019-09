Empfehlung - Frühes Hölscher-Tor entscheidet Nordhorner Pokal-Derby

Nordhorn Dank eines Treffers von Christopher Hölscher im Nordhorner Derby beim VfL Weiße Elf haben die Fußballer des SV Vorwärts am Dienstagabend das Achtelfinale des Bezirkspokals erreicht. Der Stürmer erzielte beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen seinen ehemaligen Verein das einzige Tor des Abends. Über die linke Seite mit einem Flachpass von Yannic Reimann eingesetzt, vollendete Hölscher in der zehnten Minute aus kurzer Distanz. „Unterm Strich war der Sieg verdient“, resümierte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt, der mit seiner Mannschaft in der nächsten Runde auf den Landesligisten SV Holthausen-Biene trifft. Wann die Partie ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Im Rahmenterminkalender ist das Achtelfinale für den Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober vermerkt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fruehes-hoelscher-tor-entscheidet-nordhorner-pokal-derby-320437.html