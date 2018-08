Empfehlung - Frühes Aus für Wimbledonsiegerin Kerber in Montreal

dpaMontreal Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat ihren ersten Turnierauftritt nach dem Titelgewinn in London verpatzt. Beim WTA-Turnier in Montreal verlor die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel in der zweiten Runde gegen die Französin Alizé Cornet 4:6, 1:6.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fruehes-aus-fuer-wimbledonsiegerin-kerber-in-montreal-245851.html