Früherer Vize-Europameister unterrichtet Grafschafter Reiter

Emlichheim Hoher Besuch beim Reit- und Fahrverein Emlichheim: Am kommenden Wochenende unterrichtet der frühere, international erfolgreiche Springreiter Heinrich-Wilhelm „Kaiser“ Johannsmann bei einem Springlehrgang in den Reithallen an der Vechte. Von Freitag bis Sonntag wird der Ausbilder insgesamt 21 Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die in leistungsmäßig zusammenpassenden Gruppen aufgeteilt sind, auf die kommende Hallensaison vorbereiten. Sein besonderes Augenmerk wird der 67-jährige auf korrektes und rhythmisches Parcoursreiten richten, um Distanzen, Wendungen und Kombinationen besser lösen zu können. Am Lehrgang nehmen Reiterinnen und Reiter des gastgebenden RFV sowie befreundete Sportler, die bei Turnieren von der E- bis zur S-Klasse starten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frueherer-vize-europameister-unterrichtet-grafschafter-reiter-319326.html