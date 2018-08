Empfehlung - Frühe Tore ebnen Lohne den Weg zum Sieg

Lohne Mit zwei schnellen Toren hat Union Lohne am Freitagabend gegen die SG Freren früh auf die Siegerstraße gefunden. Die Treffer von Sergen Dönmez (Foto) und Colin Heins in der dritten und achten Minute dieses Bezirksligaspiels ebneten den Fußballern von Trainer Andreas Hüsken den Weg zum 4:0 (2:0)-Erfolg. Auch der dritte Treffer ging auf das Konto von Dönmez, der in der 72. Minute nachlegte. Konstantin Nurekenov rundete den gelungenen Heimauftakt mit dem Treffer zum 4:0-Endstand (87.) ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fruehe-tore-ebnen-lohne-den-weg-zum-sieg-246872.html