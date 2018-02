Empfehlung - Frostige Temperaturen stoppen viele Fußballer

gnNordhorn. Die frostigen Temperaturen, die vor allem in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag weit unter dem Gefrierpunkt lagen, haben am Wochenende einen Großteil der Fußballer in der Region gestoppt. In der Landesliga kann das Heimspiel des SV Vorwärts Nordhorn gegen den TV Dinklage auch nicht auf dem Kunstrasen am Immenweg ausgetragen werden. „Eine Hälfte der Spielfläche ist eisig, es wäre zu gefährlich, dort zu spielen“, sagt Vorwärts-Obmann Jürgen Menger, der den Gegner am Sonntagvormittag von der Absage in Kenntnis setzte. Eine Etage tiefer in der Bezirksliga fallen die Gastspiele der SpVgg. Brandlecht-Hestrup in Langen sowie des SV Union Lohne in Laxten aufgrund der durch die Witterung extremen Platzverhältnisse aus. Zudem wurden das Obergrafschafter Derby zwischen dem SV Bad Bentheim und dem TuS Gildehaus sowie das Heimspiel von Eintracht Nordhorn gegen den FC Schapen in der Bezirksliga abgesagt. In der Kreisliga fallen alle angesetzten Spiele aus. In den weiteren Ligen der Grafschaft kann nur punktuell auf den Kunstrasenflächen beim VfL Weiße Elf und beim FC Schüttorf 09 gespielt werden. Auf dem neuen Grün im Schüttorfer Sportpark wird am Sonntag (16 Uhr) auch das Spiel der Suddendorfer Oberliga-Fußballerinnen gegen den TuS Büppel ausgetragen. Der FC Schüttorf 09 tritt in der Bezirksliga ebenfalls am Sonntag (16 Uhr) beim SC Spelle-Venhaus II an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frostige-temperaturen-stoppen-viele-fussballer-226924.html