Empfehlung - Friesoythe – für den SV Vorwärts kein ganz normaler Gegner

Nordhorn. Henning Schmidt ist nach eigenen Angaben kein spezieller Freund von Statistiken, und deshalb hatte es der Trainer des Fußball-Landesligisten Vorwärts Nordhorn gar nicht so recht im Blick, welcher besondere Gegner da am Sonntag um 15 Uhr am Immenweg zu Gast ist – nämlich der SV Hansa Friesoythe und damit genau die Mannschaft, die den SV Vorwärts zuletzt in einem Punktspiel besiegen konnte. „Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht“, sagte er. Auf heimischem Kunstrasen soll es im Rückspiel besser laufen für die Nordhorner. „Das war damals sehr unglücklich“, erinnert sich Schmidt, „ein frühes Gegentor nach einem Einwurf und ein Konter in der Schlussphase, als wir auf Sieg gespielt haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/friesoythe-fuer-den-sv-vorwaerts-kein-ganz-normaler-gegner-229286.html