Empfehlung - Freund dämpft Erwartungen: „Tournee wird zu früh kommen“

dpaWisla „Die Tournee wird für mich zu früh kommen, da bin ich Realist genug. Bis zur WM kann sich schon noch was entwickeln“, sagte der 30-Jährige vor dem Saisonstart der „Rheinischen Post“. Die Nordische Ski-WM beginnt am 19. Februar in Seefeld in Tirol und gilt als langfristiges Ziel von Freund, der im vergangenen Winter überhaupt nicht springen konnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/freund-daempft-erwartungen-tournee-wird-zu-frueh-kommen-266359.html