Frese und Schulte dominieren erstes Ranglisten-Turnier

Bahrdorf Die Veldhauser Badmintonspielerin Marie Frese und Gianluca Schulte vom FC Schüttorf 09 haben beim ersten niedersächsischen A-Ranglisten-Turnier des Jahres in Bahrdorf in ihrer Altersklasse den ersten Platz belegt. Marie Frese zog im U19-Einzel als ungesetzte Spielerin ohne einen Satzverlust ins Finale ein, obwohl sie im Turnier gegen spielstarke Gegnerinnen antreten musste. Im Finale besiegte die Niedergrafschafterin Alina Jochim (MTV Nienburg) in zwei Sätzen deutlich. Überraschend ins Halbfinale der U19 war auch Freses Veldhauser Teamkollegin Lara Riekhoff eingezogen: Als ungesetzte Spielerin startete sie mit einem hart umkämpften Drei-Satz-Sieg, konnte sich im weiteren Turnierverlauf aber gegen die Nummer 1 durchsetzen. Erst im Halbfinale musste sie sich geschlagen geben und verpasste im „kleinen Finale" gegen Stine Köster aus Bremen nur knapp das Podest. Mit einem vierten Platz konnte sie sich glücklich schätzen.(...)