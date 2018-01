Freitag fällt im Skisprung-Weltcup weiter aus

Nach seinem Sturz bei der Tournee dauert die Genesung bei DSV-Adler Freitag länger als zunächst erwartet. Die WM-Generalprobe beim Fliegen am Kulm muss ohne den 26-Jährigen stattfinden. Sein Fokus gilt nun ganz der Heim-WM in Oberstdorf in der kommenden Woche.