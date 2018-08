Empfehlung - Freistilschwimmer Wellbrock holt EM-Bronze über 800 Meter

dpaGlasgow Der 20-Jährige schlug in Glasgow nach 7:45,60 Minuten an und musste sich nur dem Sieger Michailo Romantschuk aus der Ukraine (7:42,96) und dem Italiener Gregorio Paltrinieri (7:45,12), der Silber holte, geschlagen geben. Für Wellbrock war es bereits die zweite Medaille bei den European Championships in Schottland. Am Sonntag hatte der Magdeburger Langstreckenspezialist über 1500 Meter Gold geholt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/freistilschwimmer-wellbrock-holt-em-bronze-ueber-800-meter-245841.html