Frauen des TC Rot-Weiß treffen auf das Schlusslicht

Neuenhaus Die Oberliga-Tennisspielerinnen des TC RW Neuenheaus bestreiten am Wochenende ihre letzte Begegnung vor der Sommerpause. Sie empfangen am Sonnabend um 13 Uhr die Mannschaft des TSV Havelse. Für Mannschaftsführerin Franziska Sprinkmeyer steht fest: „Wir wollen den Zuschauern gutes Tennis bieten und bauen erneut auf unsere Stärke als Team.“ Bei wahrscheinlich erneut hohen Temperaturen wird das Team von Mannschaftsbetreuerin Lyn Beyer für genügend Getränkevorräte sorgen. „Angekündigt sind 35 Grad. Das sind Temperaturen, bei denen man die Gesundheit der Spielerinnen gut im Blicken behalten muss.“ Für die Neuenhauserinnen schlagen Jana Strathmann, Franziska Sprinkmeyer, Christina Alfers, Anna Sprinkmeyer, Lisa Daems, Franca Rexeis und Jennifer Moss auf. Von einer vermeintlich leichten Aufgabe gegen den bisher sieglosen TSV wollen die Gastgeberinnen nichts wissen. „Auch wenn die Hannoveranerinnen in der Tabelle weit unten stehen, haben sie eine sehr erfahrene Truppe und in ihren bisherigen Begegnungen jeweils knapp einen Sieg verpasst. Wir müssen konzentriert aufspielen und wollen um jeden Punkte kämpfen“; sagt Sprinkmeyer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frauen-des-tc-rot-weiss-treffen-auf-das-schlusslicht-304821.html