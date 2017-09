Empfehlung - Frauen des SV Suddendorf-Samern unterliegen Meppen

Suddendorf. Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern verloren mit 1:2 gegen Union Meppen auch ihr zweites Saisonspiel. In einem Spiel ohne viele Torchancen stand der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich symbolisch für harmlosen Gastgeberinnen: Spielführerin Lena Schevel brachte ein Zuspiel von Kathrin Bookholt aus aussichtsreicher Position nur unter Mithilfe der gegnerischen Torhüterin Alyssa Uneken im Gehäuse der Gäste unter. „Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit zu wenig Druck gemacht und ein schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt“, haderte Suddendorfs Trainer Max Barkeling. Auch im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Gäste mit einer reiferen Spielanlage, ohne dabei drückend überlegen zu sein. Per Distanzschuss gingen sie erneut in Führung. Suddendorf versuchte, in der Offensive Akzente zu setzen, blieb aber ohne Ideen und konnte keine weitere Torchance verzeichnen. „Vom Willen her können wir der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen“, sagte Barkeling, der eine deutliche Steigerung gegenüber dem Pokal-Aus gegen Andervenne sah.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frauen-des-sv-suddendorf-samern-unterliegen-meppen-206009.html