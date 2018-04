Empfehlung - Franzosen-Trio bei RB - Marseille mit Gustavo in der Abwehr

dpaLeipzig. In der Innenverteidigung des deutschen Fußball-Vizemeisters bietet Trainer Ralph Hasenhüttl in der Partie in der Red Bull Arena anstelle des gesperrten Kapitäns Willi Orban den 18 Jahre alten Ibrahima Konaté auf. Zweiter Innenverteidiger ist der 19 Jahre alte Dayot Upamecano. Im Angriff spielt Jean-Kevin Augustin neben Torjäger Timo Werner.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/franzosen-trio-bei-rb-marseille-mit-gustavo-in-der-abwehr-231494.html