Franziska Helming gewinnt Bronze bei deutscher Meisterschaft

Haltern Franziska Helming hat bei den deutschen U17-Meisterschaften im Beachvolleyball die Bronzemedaille errungen. Zusammen mit Paula Schürholz vom VCO Münster spielte sich das Volleyball-Talent des SV Wietmarschen bei den Titelkämpfen in Haltern am See auf den dritten Platz vor. Die starke Platzierung ist besonders hoch zu bewerten, weil Helming und Schürholz ihr erstes gemeinsames Turnier bestritten. „Wir haben vorher nur zweimal zusammen trainiert“, berichtete die 16-Jährige. Im Sand des Halterner Sees harmonierten die Beiden bei hochsommerlichen Temperaturen aber von Beginn an sehr gut. Mit drei deutlichen 2:0-Siegen gegen Lilly Faroß/Sinja Reich (Hamburg), Shari Groth/Luna Rumpel (Mecklenburg-Vorpommern) und Lea Punge/Josephina Sonnen (Baden-Württemberg) beendeten sie die Gruppenphase auf Platz eins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/franziska-helming-gewinnt-bronze-bei-deutscher-meisterschaft-245840.html