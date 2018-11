Empfehlung - Franz Recke ist Grafschafter Schnellschachmeister

Veldhausen Im wahrsten Sinne um die Wurst ging es erneut bei der 27. Schnell-schachmeisterschaft der Grafschaft Bentheim am Sonntag im Vereinsheim am Sportplatz in Veldhausen. Neben dem Ehrenpokal des Landkreises konnten die Teilnehmer aus insgesamt fünf Vereinen nach sieben gespielten Runden zahlreiche Wurst- und Schinkenpreise, aber auch etliche Schachbücher gewinnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/franz-recke-ist-grafschafter-schnellschachmeister-266274.html