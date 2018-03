Empfehlung - Frankfurts Präsident Fischer will Montagspiele abschaffen

dpaKöln. In der WDR-Sendung Sport inside (Heutiger Mittwoch, 22.55 Uhr) spricht sich damit erstmals ein hochrangiger Funktionär der Bundesliga öffentlich gegen die Anfang dieser Saison eingeführten Montagspiele aus, gegen die es in der Fanszene große Proteste gibt. „Ich denke, dass wir daraus gelernt haben, was Fußball am Montag in der Bundesliga bedeutet. Wir müssen auf den Schnaps aus dem Glas verzichten für die Montagsspiele“, sagte Fischer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frankfurts-praesident-fischer-will-montagspiele-abschaffen-228102.html