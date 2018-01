Empfehlung - Frankfurt gegen Gladbach: Keiner will sich „einbetonieren“

dpaFrankfurt/Main. Es ist zumindest für eine Nacht das Spiel um Platz zwei. Wer am Freitag (20.30 Uhr) in der Commerzbank Arena das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gewinnt, macht in der Tabelle der Fußball-Bundesliga erst einmal einen großen Sprung nach vorne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frankfurt-gegen-gladbach-keiner-will-sich-einbetonieren-223172.html