Empfehlung - Frankfurt gegen Gladbach: Keiner will sich „einbetonieren“

dpaFrankfurt/Main. Es ist zumindest für eine Nacht das Spiel um Platz zwei: Wer am Freitagabend in der Frankfurter Commerzbank Arena das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gewinnt, macht in der Tabelle der Fußball-Bundesliga einen großen Sprung nach vorne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/frankfurt-gegen-gladbach-keiner-will-sich-einbetonieren-223161.html