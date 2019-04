Empfehlung - Fokus auf Bayern: Kovac schaut nicht BVB gegen Schalke

dpaMünchen „Wir spielen nicht mehr gegen Schalke, nicht mehr gegen Dortmund. Wenn ich mir was anschaue, schaue ich mir die nächsten Gegner an“, sagte der Coach des FC Bayern München am Freitag. Die Dortmunder spielen am Samstag, die Bayern treten am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/fokus-auf-bayernkovac-schaut-nicht-bvb-gegenschalke-294098.html