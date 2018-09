Empfehlung - Flutlichtausfall: Eintracht-Spiel gegen Werlte abgebrochen

Nordhorn Das Spiel der Fußball-Bezirksliga zwischen Eintracht Nordhorn und Sparta Werlte ist am Freitagabend in der 58. Minute beim Stand von 0:0 wegen eines Flutlichtausfalls abgebrochen worden. „Alle vier Masten sind auf einmal ausgefallen“, berichtete Eintracht-Trainer Victor Carvalho. Zwar meldete sich das künstliche Licht kurz zurück, dann aber war es wieder dunkel im Stadion am Heideweg. Danach gab es Überlegungen, die Partie auf dem Nebenplatz hinter der neuen Haupttribüne weiter zu führen, doch hier machte Schiedsrichter Benedikt Schockmann nach Rücksprache mit dem Staffelleiter gezwungenermaßen einen Strich durch die Rechnung. „Das ist nicht erlaubt“, berichtete Carvalho, der die Partie wie auch die Gäste aus dem Emsland gerne zu Ende gebracht hätte. Für den Eintracht-Coach war dies eine völlig neue Situation. „Ich bin 40 Jahre im Verein, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte der Übungsleiter. Wie es nach dem Spielabbruch weitergeht, wusste niemand so genau. Die Partie wurde beim Stand von 0:0 vorzeitig beendet – ein Ergebnis, das der Eintracht-Trainer als gerecht einstufte. „Es war ein Spiel mit relativ wenigen Torchancen“, berichtete Carvalho, dessen Team durch Dardan Lajci und Kamaljit Singh zu Möglichkeiten gekommen war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/flutlichtausfall-eintracht-spiel-gegen-werlte-abgebrochen-258204.html