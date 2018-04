Empfehlung - Florian Egbers ist Schiedsrichter aus Leidenschaft

Georgsdorf. Über die Oster-Feiertage das große Jugendturnier „Easter Open“ in dem niederländischen Örtchen Stevensbeek und Heijen, im Sommer der renommierte „Dana-Cup“ in Hjørring ganz im Norden Dänemarks – und dazwischen natürlich die vielen Aufgaben in unterschiedlichen Ligen des Grafschafter Fußballverbandes: Florian Egbers ist leidenschaftlich gerne als Schiedsrichter unterwegs. „Das Pfeifen macht mir einfach großen Spaß, auch wenn man als Schiedsrichter nur selten alle zufrieden stellen kann“, sagt der 20-Jährige vom TSV Georgsdorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/florian-egbers-ist-schiedsrichter-aus-leidenschaft-232181.html