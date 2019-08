Empfehlung - Findet die HSG Nordhorn-Lingen einen Trainer im Süden?

Nordhorn Wenn die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen am Sonnabend (18 Uhr) im heimischen Euregium ihr Auftaktspiel im DHB-Pokal gegen die SG Schalksmühle-Halver um den Einzug ins Finale des Viererturniers spielen, dann werden – da ist sich Geschäftsführer Matthias Stroot sicher – Ralf Lucas und Frank Schumann an der Seitenlinie die Mannschaft führen. Der bisherige Co-Trainer und der frühere HSG-Abwehrchef kümmern sich um den Bundesliga-Aufsteiger, seitdem am Dienstag vergangener Woche der Aufstiegscoach Heiner Bültmann überraschend ausgefallen war. Ein Erschöpfungssyndrom zwingt ihn zu einer Pause, deren Länge völlig unbekannt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/findet-die-hsg-nordhorn-lingen-einen-trainer-im-sueden-312719.html