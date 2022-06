© Lüken, Jürgen

In vier Mädchen-Klassen werden am Sonntag in Hoogstede die Kreispokalsieger ermitteln, ehe um 15 Uhr das Endspiel der Frauen zwischen der SG Bad Bentheim-Gildehaus und der SG VV Nordhorn II angepfiffen wird. Archivfoto: J. Lüken