Empfehlung - Finalsieg wiederholt: Josy Daems schreibt Turniergeschichte

Isernhagen Das Nordhorner Tennistalent Josy Daems hat der Geschichte des Juniorinnen-Turniers um den „Cup der Nordverbände“ in Isernhagen ein besonderes Kapitel zugefügt: Die Nummer 42 der europäischen U14-Rangliste ist die erste Spielerin, die ihren Titel bei dem hochklassigen Turnier im Rahmen der europäischen Tour verteidigen konnte. Nach ihrem Überraschungssieg im vergangenen Jahr als jahrgangsjüngere Teilnehmerin wurde sie in diesem Jahr ihrer Rolle als topgesetzte Spielerin gerecht. Für den Tennis-Verband Niedersachsen-Bremen (TNB) ist es bereits der fünfte Erfolg in Folge bei den Juniorinnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/finalsieg-wiederholt-josy-daems-schreibt-turniergeschichte-346995.html