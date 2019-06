Filip John zieht direkt ins WM-Achtelfinale ein

Mit Partner Rudy Schneider gewann der Schüttorfer Beachvolleyballer bei der U 21-WM in Thailand am Donnerstag auch die letzten beiden Hauptrundenspiele. Durch den Gruppensieg spart sich das deutsche Nationalteam ein K.o.-Spiel in der Zwischenrunde.