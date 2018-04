Empfehlung - Filip John und Co. wollen jetzt auch ins EM-Endspiel

Zlin. Dass die Volleyballer der deutschen U 18-Nationalmannschaft eine verschworene Gemeinschaft sind, erkennt man schon auf den ersten Blick: Bei der Europameisterschaft in Tschechien und der Slowakei treten der Schüttorfer Filip John und seine Nationalmannschaftskollegen alle mit der gleichen Frisur an. Mit einem 11-mm-Kurzhaarschnitt, den sich das deutsche Team beim Trainingslager in Kienbaum verpasst hatte, schaffte die U18-Nationalmannschaft im tschechischen Zlin souverän den Sprung ins Halbfinale. Dort geht es am Sonnabend um 20 Uhr gegen Russland um den Einzug ins Endspiel am Sonntag. „Für uns ist die EM bislang super gelaufen“, berichtet Filip John, der mit seinem Team jetzt auch den nächsten Schritt ins Finale machen möchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-und-co-wollen-jetzt-auch-ins-em-endspiel-232443.html