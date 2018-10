Empfehlung - Filip John sammelt unvergessliche Olympia-Momente

Schüttorf/Buenos Aires Die Teilnahme an Olympischen Spielen ist für viele Sportler ein Traum. Das gilt auch für den Schüttorfer Volleyballer Filip John. Im kleineren Rahmen hat der 16-Jährige das im Oktober bereits erlebt. Zusammen mit seinem Beachvolleyball-Partner Lukas Pfretzschner vertrat John die deutschen Farben bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires. Zwar ist bei den Spielen der 15- bis 18-Jährigen alles etwas Kleiner als bei den Erwachsenen, die Dimensionen sind dennoch beeindruckend. 3350 Sportlerinnen und Sportler aus 206 Nationen gingen in Argentinien an den Start. Die Eröffnungsfeier erlebte John vor 200.000 Besuchern auf der Plaza der argentinischen Hauptstadt hautnah mit. „Das war ein unvergessliches Erlebnis. Vor allem, als unser deutsches Team vorgestellt wurde“, berichtet der Schüler, der seit dem Sommer des vergangenen Jahres zum VC Olympia Berlin gewechselt ist und dort das Sportinternat besucht. An dem Bundesstützpunkt werden nicht nur Volleyballer gefördert, sondern auch große Talente aus anderen Sportarten. So gehörten zur deutschen Delegation auch mehrere von Johns Stufenkameraden. Wenn der eigene Wettkampfkalender es zuließ, feuerte John seine Mitschüler auch auf der Tribüne an. „Wir wollten so viel olympische Atmosphäre wie möglich aufsaugen“, berichtet John, der im Olympiapark Wettkämpfe der Leichtathletik, des Schwimmens oder Wasserspringens besuchte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-sammelt-unvergessliche-olympia-momente-263743.html