Empfehlung - Filip John kämpft mit deutscher U 18 um EM-Ticket

his Kienbaum. Mit der deutschen U18-Nationalmannschaft greift der Schüttorfer Volleyballer Filip John am Donnerstag in den Kampf um die EM-Qualifikation ein. Im Bundesleistungszentrum in Kienbaum steht zum Auftakt um 20 Uhr das Länderspiel gegen Österreich auf dem Programm. Am Freitag folgt – ebenfalls um 20 Uhr – die Partie gegen Estland, bevor am Sonntag (20 Uhr) das letzte Gruppenspiel gegen Belgien angepfiffen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-kaempft-mit-deutscher-u-18-um-em-ticket-220471.html