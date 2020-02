Empfehlung - Filip John feiert perfekte Rückkehr nach Schüttorf

Schüttorf In den vergangenen Spielzeiten war Filip John häufiger in der Vechtehalle zu Gast. Da schaute der Junioren-Nationalspieler bei seinen Heimatbesuchen den Zweitliga-Partien der Schüttorfer Volleyballer allerdings von der Tribüne aus zu. Am Sonnabend kehrte der 18-Jährige erstmals im Trikot des VC Olympia Berlin an seine alte Wirkungsstätte zurück – und hatte mit einer herausragenden Leistung großen Anteil daran, dass die Junioren-Nationalspieler der Jahrgänge 2001 und 2002 mit einem 3:1-Sieg (19:25, 25.15, 25:21, 25:17) alle drei Punkte für den Olympiastützpunkt einheimsten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-feiert-perfekte-rueckkehr-nach-schuettorf-345232.html