Empfehlung - Filip John feiert einen emotionalen EM-Triumph

Zlin/Schüttorf. Das Handy von Filip John stand nicht mehr still. Im Minutentakt gingen nach dem Triumph mit dem deutschen Team bei der U 18-Europameisterschaft die Glückwünsche beim Jugendnationalspieler ein. „Es haben sich auch viele meiner alten Mannschafts- und Schulkameraden gemeldet, um mir zu gratulieren“, berichtete der Schüttorfer, der sich am Montag auf der Heimreise Richtung Deutschland befand, über die Reaktionen nach dem 3:0-Sieg im Endspiel gegen Tschechien. Auf die deutschen U18-Nationalspieler wartet ab Mittwoch wieder der Schulalltag im Internat des Olympiastützpunktes in Berlin. „Aber ich hoffe, dass ich dann am Wochenende nach Hause fahren kann“, sagt John, der bei den Titelkämpfen in Tschechien und der Slowakei zusammen mit seinen Mannschaftskameraden Historisches geschafft hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/filip-john-feiert-einen-emotionalen-em-triumph-232768.html